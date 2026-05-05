15 років тюрми: на Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування та розбещування 13 дітей
- Новини Одеси
- Світлана Іванченко
22:12, 05 травня, 2026
На Одещині 74-річного чоловіка засудили до 15 років тюрми за серію сексуальних злочинів проти дітей. За даними прокуратури, довічне ув’язнення не застосували через законодавчі обмеження щодо віку.
Про це 5 травня повідомили у пресслужбах Нацполіції та обласній прокуратурі.
Згідно з матеріалами слідства, з липня 2020 року по травень 2021 року раніше судимий за аналогічні злочини 74-річний чоловік заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років до своєї оселі під приводом ігор та солодощів.
За версією слідства, він застосовував силу, ґвалтував потерпілих, деяких неодноразово, а потім відпускав додому, чинячи психологічний тиск, аби змусити їх мовчати. Крім того, обвинувачений оголювався на вулиці та демонстрував дітям свої статеві органи.
«Провина обвинуваченого підтверджується експертизами, допитами потерпілих. Це не перше насилля на рахунку на вигляд порядного сторожа місцевого будинку культури. Став на цей «шлях» із 17-річчя. 5 разів чоловіка притягали до відповідальності за статеві злочини. Сумарно провів за ґратами 20 років», — йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, від його дій постраждали 13 дітей. Проти нього висунули обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. Суд першої інстанції виніс вирок — 15 років тюрми з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з навчанням та вихованням дітей, або займатися діяльністю, пов'язаною з роботою з дітьми, строком на три роки.
Зазначається, що розгляд справи тривав майже 4,5 роки. Наразі чоловік перебуває під вартою.
Раніше в Одесі суд визнав 56-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях й розбещуваннях малолітніх та приговорив його до довічного ув’язнення. Потерпілими стали десять дівчат віком від 10 до 15 років.
