 15 років тюрми: на Одещині чоловіка засудили за зґвалтування та розбещування дітей

15 років тюрми: на Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування та розбещування 13 дітей

Зала засідання суду. Ілюстративне фото: МикВістіЗала засідання суду. Ілюстративне фото: МикВісті

На Одещині 74-річного чоловіка засудили до 15 років тюрми за серію сексуальних злочинів проти дітей. За даними прокуратури, довічне ув’язнення не застосували через законодавчі обмеження щодо віку.

Про це 5 травня повідомили у пресслужбах Нацполіції та обласній прокуратурі.

Згідно з матеріалами слідства, з липня 2020 року по травень 2021 року раніше судимий за аналогічні злочини 74-річний чоловік заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років до своєї оселі під приводом ігор та солодощів.

За версією слідства, він застосовував силу, ґвалтував потерпілих, деяких неодноразово, а потім відпускав додому, чинячи психологічний тиск, аби змусити їх мовчати. Крім того, обвинувачений оголювався на вулиці та демонстрував дітям свої статеві органи.

На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування та розбещування 13 дітей. Фото: Одеська обласна прокуратураНа Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування та розбещування 13 дітей. Фото: Одеська обласна прокуратура

«Провина обвинуваченого підтверджується експертизами, допитами потерпілих. Це не перше насилля на рахунку на вигляд порядного сторожа місцевого будинку культури. Став на цей «шлях» із 17-річчя. 5 разів чоловіка притягали до відповідальності за статеві злочини. Сумарно провів за ґратами 20 років», — йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, від його дій постраждали 13 дітей. Проти нього висунули обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. Суд першої інстанції виніс вирок — 15 років тюрми з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з навчанням та вихованням дітей, або займатися діяльністю, пов'язаною з роботою з дітьми, строком на три роки.

Зазначається, що розгляд справи тривав майже 4,5 роки. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Раніше в Одесі суд визнав 56-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях й розбещуваннях малолітніх та приговорив його до довічного ув’язнення. Потерпілими стали десять дівчат віком від 10 до 15 років.

