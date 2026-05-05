Миколаївський нардеп Негулевський орендував 800-метровий котедж незадовго до вручення підозри у корупції

Котедж, який орендує нардеп Ігор Негулевський. Скриншот відео Bihus.info

Нардеп від партії «Слуга народу», обраний на Миколаївщині, Ігор Негулевський незадовго до вручення підозри переїхав у маєток площею 800 квадратних метрів у закритому котеджному містечку у Київській області. За його оренду він сплачує 5 тисяч доларів на місяць. Як заявив народний обранець, він отримав на це знижку.

Маєток показали Bihus.Info.

У селі Козин, що на Київщині, одне із закритих котеджних містечок побудували з десяток років тому із доступом до берега. Тому це вливає на вартість житла у містечку, зазначили журналісти.

Вони показали котедж, який орендує у Козині нардеп Ігор Негулевський. Кілька місяців тому будинок здавали в оренду і публікували фото.

«У будівництві будинку використані лише натуральні матеріали: мармур, граніт, дерево. У будинку виконано дизайнерський ремонт у класичному стил. Більярдна, спортзал, господарська майстерспальня зі своїм санвузлом та гардеробною, три спальні, чотири санвузли, спазона з сауною, басейн з джакузі, гостьовий будинок 90 м² зі своєю кухнею, три спальні, два санвузли, приміщення для персоналу з окремим входом, зона барбекю. Елінг з системою спуску яхти на воду. Закрита територія елітного котеджного містечка, що охороняється. Територія 35 соток, площа маєтку 800 квадратних метрів. І ціна за оренду лише 5 000 доларів на місяць. Для Козину це дуже мало», — зазначили журналісти.

На OLX вони знайшли аналогічний будинок з такою самою квадратурою на 40 сотках майже за 12500 доларів на місяць.

Ігор Негулевський є нардепом від «Слуги народу» та членом парламентського комітету з питань автомобільного транспорту та інфраструктури. Наприкінці грудня 2025 нардеп отримав підозру від НАБУ і САП у справі про оплату депутатських голосувань «конвертами».

«За даними слідства, група нардепів координувала, які проєкти законів і постанов треба підтримати, а які збити. За це вони отримували від 2 000 до 20 000 доларів. З серпня 2025 року мінімальна ставка виросла до 5 000 доларів. Нардеп Ігор Негулевський підозру отримав, але, як і його четверо інших колег, вийшов під заставу і продовжує спокійно ходити в раду», — нагадали журналісти.

Вони звернули увагу, що орендувати будинок у Козині Ігор Негулевський почав за два тижні до підозри. Разом з тим вони зазначають, що у квітні нардеп купив човен.

У декларації нардепа за 2025 рік немає інформації про витрати на оренду житла. Журналісти зазначили, що 5 тисяч доларів становить понад 200 тисяч гривень на місяць. Сам нардеп заявив, що орендодавець пішов на знижку.

«Я не хотів би це говорити, але це все є. Дивіться, там були деякі умови, скажемо так, що орендодавець пішов на знижку. Це трішки більше 100 тисяч гривень на місяць», — відповів нардеп.

Нардеп переконує, що вимушений щомісяця витрачати заощадження.

«По року буде видно, скільки видатків, скільки було в мене грошей і скільки стало (заощаджень, — прим.)», — сказав Ігор Негулевський.

Крім того, нардеп сказав, що не хотів такий великий будинок, але його здавали в оренду за вигідною ціною.

«Ну, так попало, що воно 800. Я не хотів 800. Просто на той момент, скажем так, нічого не було. Да, я взяв би 800, тому що була нормальна ціна, скажем так. Тому я і взяв. Чого я на нього звернув увагу, там батареї, все в батареях цих сонячних, тому з комунальними там все в порядку. Я розумію, що це за велике для мене, реально завелике, але наявність газового генератору і наявність батарей в принципі це те, із-за чого я туди пішов жити», — прокоментував нардеп.

Справа щодо махінацій з голосуванням у Верховній Раді

Нагадаємо, 27 грудня НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді.

За даними слідства, її створили ще у 2021 році. У спеціальній групі у WhatsApp депутатам надсилали вказівки з номерами законопроєктів, за які потрібно було віддати «відповідні» голоси за гроші.

Сума «винагороди», за даними детективів, могла коливатися від 2 до 20 тисяч доларів. У період із листопада по грудень 2025 року один із членів угруповання начебто отримав щонайменше 145 тисяч доларів для подальшого розподілу між іншими учасниками.

Вже 29 грудня 5 підозрюваним депутатам з партії «Слуги народу» повідомили про підозру за частина 3 статті 28 та частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України. За даними видання «РБК-Україна», підозри отримали Євгеній Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисель та Михайло Лаба.

У лютому нардеп Ігор Негулевський повідомив про суттєві зміни у майновому стані. Він отримав з державного бюджету 400 тисяч 422 гривні компенсації за невикористані відпустки.