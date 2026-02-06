Миколаївський нардеп Негулевський, якого підозрюють у корупції, отримав з держбюджету ₴400 тис. виплат за невикористані відпустки

Народний депутат Ігор Негулевський біля будівлі міської ради у Миколаєві, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Народний депутат України від партії «Слуга народу» від Миколаївщини Ігор Негулевський, якого підозрюють у корупції, отримав з державного бюджету 400 тисяч 422 гривні компенсації за невикористані відпустки.

Відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані народний депутат опублікував 5 лютого в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «МикВісті».

Там Ігор Негулевський зазначив, що наприкінці січня 2026 року отримав грошову компенсацію від управління справами апарату Верховної Ради.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Такі виплати стали можливими після ухвалення у грудні 2025 року закону, яким запровадили спеціальний порядок виплати компенсації за невикористані відпустки народним депутатам IX скликання. Документ дозволяє компенсувати всі дні щорічної оплачуваної відпустки за весь період депутатських повноважень за письмовою заявою.

Нагадаємо, що народний депутат Ігор Негулевський є одним із пʼяти нардепів, яких підозрюють у справі про хабарі за «потрібні» голосування у Верховній Раді. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід — заставу 30 мільйонів гривень, 2,9 мільйона гривень вніс сам нардеп.

Справа щодо махінацій з голосуванням у Верховній Раді

Нагадаємо, 27 грудня НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді.

За даними слідства, її створили ще у 2021 році. У спеціальній групі у WhatsApp депутатам надсилали вказівки з номерами законопроєктів, за які потрібно було віддати «відповідні» голоси за гроші.

Сума «винагороди», за даними детективів, могла коливатися від 2 до 20 тисяч доларів. У період із листопада по грудень 2025 року один із членів угруповання начебто отримав щонайменше 145 тисяч доларів для подальшого розподілу між іншими учасниками.