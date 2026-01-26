З чинного скликання Ради вже 41 депутат отримав підозру від САП, — Клименко

Олександр Клименко. Фото: Getty Images

Підозру від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури отримав уже 41 народний депутат Верховної Ради чинного ІХ скликання. За десять років роботи ж антикорупційного органу підозри оголосили 79 парламентарям.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив керівник САП Олександр Клименко.

Нагадаємо, дві останні резонансні справи антикорупційного органу стосуються «торгівлі голосами» депутатів у Верховній Раді.

Реклама

Зокрема, раніше підозру оголосили лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яку звинувачують у спробі «підкупити» голосування народних депутатів. Олександр Клименко зазначив, що Юлія Тимошенко потрапила у поле зору правоохоронців ще у листопаді 2025 року, однак, за даними слідства, практика виплат «у конвертах» існувала в Верховній Раді задовго до цього.

Йдеться про справу від 27 грудня, коли НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді. За даними слідства, її створили ще у 2021 році. У спеціальній групі в WhatsApp депутатам надсилали вказівки з номерами законопроєктів, за які потрібно було голосувати за гроші.

Вже 29 грудня п’ятьом депутатам від партії «Слуга народу» повідомили про підозру за частиною 3 статті 28 та частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України: Євгенію Пивоварову, Ользі Савченко, Юрію Киселю, Михайлу Лабу та миколаївському посадовцю Ігорю Негулевському

— За нашими даними, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році депутати якийсь час не отримували виплат «у конвертах». Коли ми дізналися, що вони поновилися, то продовжили працювати у цьому напрямку. Періодично відомості до ЄРДР щодо народних депутатів вносили генпрокурор Андрій Костін і нинішній генпрокурор Руслан Кравченко. І вже у грудні 2025 року ми повідомили про підозру п’ятьом депутатам, — пояснив Олександр Клименко.

За його словами, виплати були регулярними і з часом зростали. Спочатку депутати отримували по 1–2 тисячі доларів на місяць за голосування за визначені законопроєкти, згодом суми збільшилися до 5 тисяч доларів. Також могли застосовуватися «штрафні санкції» — у такому разі «зарплата» зменшувалася до 3 тисяч доларів.

За що вручили підозру Тимошенко?

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків. 15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

16 січня ВАКС визначив для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

На суді Юлія Тимошенко заявила, що Національне антикорупційне бюро записувало її розмову за допомогою миколаївського народного депутата Ігоря Копитіна.

Після її заяви керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народний депутат Ігор Копитін є одним із найбільш дисциплінованих депутатів фракції.

У вівторок, 21 січня, Вищий антикорупційний суд з третьої спроби частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та наклав арешт на майно чоловіка Юлії Тимошенко. Водночас, зазначимо, що суд відмовився арештовувати кошти депутатки на її особистому банківському рахунку, зазначивши, що це її єдине джерело доходів, а блокування рахунку було б надмірним заходом.

Згодом заставу в 33,3 мільйона гривень за народну депутатку Юлію Тимошенко все ж внесли частинами десятеро осіб протягом 20–23 січня.