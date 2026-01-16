 Копитін є патріотом фракції «Слуга народу» й дисципліновано голосує, — Арахамія про плівки Тимошенко

  • пʼятниця

    16 січня, 2026

  • -6.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -6.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Копитін є патріотом фракції «Слуга народу» й дисципліновано голосує, — Арахамія про плівки Тимошенко

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВісті»Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото: МикВісті

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народний депутат Ігор Копитін, про якого згадувала Юлія Тимошенко під час судового засідання, є одним із найбільш дисциплінованих депутатів фракції.

Про це повідомили у пресслужбі фракції «Слуга народу» у коментарі «Українській правді».

«Нам про це (розмову Копитіна з Тимошенко, — прим.) нічого не відомо. Все, що можемо сказати про Ігоря Копитіна, опираючись на статистику його відвідувань пленарних засідань та участі у голосуваннях, що він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції», — йдеться у коментарі.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Зазначимо, що сьогодні під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що Національне антикорупційне бюро записувало її розмову за допомогою миколаївського народного депутата Ігоря Копитіна.

Нагадаємо, 14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозрулідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків.

15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

Останні новини про: Давид Арахамія

В Україні відновили роботу Державного реєстру виборців, — Арахамія
Арахамія пропонує розглянути гібридний формат голосування на ймовірних виборах президента під час війни
Арахамія пояснив, за яких умов можливий референдум та коли буде готовий драфт законопроєкту про вибори
Реклама
Читайте також:
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
новини
Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату

Катерина Середа
новини
Це гастролери з Одеси та «політики з інвалідністю», — Сєнкевич про місцевих лідерів «Батьківщини»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві планують створити простір пам’яті трагедії полону біля скверу Ради Європи

Ірина Олехнович
новини
«Проссекко 8» готує позов проти міськради Миколаєва, щоб повернути з бюджету витрачені кошти на кейтеринг

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Давид Арахамія

Арахамія пояснив, за яких умов можливий референдум та коли буде готовий драфт законопроєкту про вибори
Арахамія пропонує розглянути гібридний формат голосування на ймовірних виборах президента під час війни
В Україні відновили роботу Державного реєстру виборців, — Арахамія

Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату

У Південноукраїнську планують збільшити вартість водопостачання

1 година тому

Тимошенко назвала прізвище нардепа, з яким говорила: «слуга» Копитін з Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні