Копитін є патріотом фракції «Слуга народу» й дисципліновано голосує, — Арахамія про плівки Тимошенко

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народний депутат Ігор Копитін, про якого згадувала Юлія Тимошенко під час судового засідання, є одним із найбільш дисциплінованих депутатів фракції.

Про це повідомили у пресслужбі фракції «Слуга народу» у коментарі «Українській правді».

«Нам про це (розмову Копитіна з Тимошенко, — прим.) нічого не відомо. Все, що можемо сказати про Ігоря Копитіна, опираючись на статистику його відвідувань пленарних засідань та участі у голосуваннях, що він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції», — йдеться у коментарі.

Зазначимо, що сьогодні під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що Національне антикорупційне бюро записувало її розмову за допомогою миколаївського народного депутата Ігоря Копитіна.

Нагадаємо, 14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозрулідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків.

15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.