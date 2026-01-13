Хабар за голосування: медіа повідомляють, що НАБУ і САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина»

НАБУ і САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина». Ілюстративне фото: Getty Images

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина».

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в політичних колах. За інформацією видання, слідчі дії відбуваються в київському офісі партії на вулиці Турівській.

Крім того, у НАБУ та САП заявили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України, якого підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам з інших фракцій. За даними слідства, гроші пропонувалися за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів.

Попередньо кваліфікували, як хабарництво (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України). Деталі справи правоохоронні органи обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду дозволила зняти електронний браслет із народної депутатки Анни Скороход, яку підозрюють у хабарництві. Натомість суд визначив їй запобіжний захід у вигляді застави у чотири мільйони гривень.