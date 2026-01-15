Тимошенко заявила, що не зможе сплатити заставу, бо їй заблокували рахунки. Ілюстративне фото: Facebook / Юлія Тимошенко

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам, заявила, що їй заблокували рахунки.

Про це вона повідомила у Facebook увечері 15 січня.

За словами Тимошенко, вона мала намір внести заставу, яку суд планує визначити у справі щодо ймовірного підкупу парламентарів під час голосувань у Верховній Раді. Однак через блокування рахунків зробити це наразі неможливо.

«Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого «диктатора». Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду», — йдеться в повідомленні.

Політикиня також наголосила, що ці дії не змусять її «тікати чи припинити боротьбу».

Напередодні у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків.

Нагадаємо, раніше національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

Пізніше бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.