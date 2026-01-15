 Тимошенко заявила, що не зможе сплатити заставу через блокування банківських рахунків

Тимошенко заявила, що не зможе сплатити заставу, бо їй заблокували рахунки

Тимошенко заявила, що не зможе сплатити заставу, бо їй заблокували рахунки. Ілюстративне фото: Facebook / Юлія ТимошенкоТимошенко заявила, що не зможе сплатити заставу, бо їй заблокували рахунки. Ілюстративне фото: Facebook / Юлія Тимошенко

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам, заявила, що їй заблокували рахунки.

Про це вона повідомила у Facebook увечері 15 січня.

За словами Тимошенко, вона мала намір внести заставу, яку суд планує визначити у справі щодо ймовірного підкупу парламентарів під час голосувань у Верховній Раді. Однак через блокування рахунків зробити це наразі неможливо.

«Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого «диктатора». Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду», — йдеться в повідомленні.

Політикиня також наголосила, що ці дії не змусять її «тікати чи припинити боротьбу».

Напередодні у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків.

Нагадаємо, раніше національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

Пізніше бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

