«Ми хочемо грохнути більшість». НАБУ опублікувало «плівки Тимошенко», на яких вона домовлялась з депутатами за голосування

Юлії тимошенко вручили підозру у корупції. Скриншот з відео НАБУ

Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідеру фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Відео розмов із депутатами антикорупційні органи оприлюднили сьогодні, 14 січня, після обшуків у політика.

Слідство стверджує, що після викриття отримання неправомірної вигоди народними депутатами за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, зокрема у справі фігурує миколаївський нардеп Ігор Негулевський, Юлія Тимошенко ініціювала переговори з окремими нардепами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на потрібні голосування.

НАБУ стверджує, що йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.

На записах чутно питання одного з нардепів, який питає, чи є ця сплата за голосування разовою, на що Тимошенко каже, що це постійна історія.

Гроші, які знайшли правоохоронці у кабінеті Тимошенко. Скриншот з відео НАБУ

Розмова від 12 січня 2026 року:

Тимошенко: У нас один місяць це вважається дві сесії. Тобто, ми платимо «десять» за дві сесії, платимо передоплатою за дві сесії. Якщо ми з вами сьогодні домовимося, то ми фіксуємо хто з вами разом, або ви, чи хто з вами разом, і я вам віддаватиму. І даватиму як на касу. Тимошенко: І мені, ну ви вже з ними розбиратиметеся, це ж не 20 і не 30 чоловік, вас тут тільки троє — це нічого можна сказати, дуже маленька група. Я вам завтра ввечері віддам, чому, бо сьогодні у нас погоджувальна рада і невідомо, коли вона закінчиться. Нардеп: Та не, я розумію. Тимошенко: Але, я мушу вам передати як би за що голосувати. Нардеп: Звісно. Тимошенко: Тоді я можу це як скидати вам на телефон просто у сигналі? Нардеп: Та як можете, прям якщо зараз чи це після погодження буде? Тимошенко: Тільки після погоджувальної. Нардеп: Та нехай у «сигнал» кидайте, або (не домовившись) Тимошенко: Я в «сигнал» кидатиму. Я кидатиму вам номер. І умовно «за» чи «проти». «Проти» — це ви можете утримуватись, не голосувати.

Тимошенко: Бажано, що все без збоїв було. У нас все це дуже пов'язане. Тобто ми хочемо грохнути цю «більшість» і тому ми не повинні давати їм жодних люфтів. Тому вже поговоріть із хлопцями. Звісно, ​​штрафних санкцій ніяких не буде, але дуже важливо. Нардеп: Дисципліна щоб була. Тимошенко: І «Не голосуємо» за призначення. Нардеп: По всіх? Тимошенко: По всіх, так. Нардеп: Все, плюс.

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.