САП проситиме для Тимошенко заставу в ₴50 млн і певні обов’язки як запобіжний захід

Клуб

Юлія Тимошенко, фото: Facebook / Юлія ТимошенкоЮлія Тимошенко, фото: Facebook / Юлія Тимошенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід у вигляді застави у 50 мільйонів гривень для глави парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання хабаря низці народних депутатів.

Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі «Українській правді».

«Прокуратура проситиме про заставу в розмірі 50 мільйонів гривень та застосування особистих зобов’язань», — зазначила Ольга Постолюк.

Вона також уточнила, що засідання Вищого антикорупційного суду з цього питання відбудеться 16 січня о 9:00.

Нагадаємо, раніше національне антикорупційне бюро України вручило підозрулідеру фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

Пізніше бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

