«За 40 тисяч стільки кіпішу, що літню жінку потурбували?» — Коломойський обсміяв обшуки НАБУ у Тимошенко

Коломойський обсміяв обшуки НАБУ у Тимошенко. Фото: скриншот з відео

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

Про це він заявив у залі суду, повідомляє «ТСН».

— За 40 тисяч стільки кіпішу, що літню жінку потурбували? Так що, вона не має права? За 65 років вона не нажила 40 тисяч (доларів)? Думаю, вона трохи більше нажила. Декларація в неї є? Так чого вони приперлися до неї? Ще й «підозру» дали? — сказав він.

Ігор Коломойський згадав часи, коли проти Юлії Тимошенко масово відкривали кримінальні справи.

— Їм від Яника (Януковича — прим.), коли вона три з половиною року відсиділа, мало? — продовжив він.

Бізнесмен назвав ці обшуки «жалюгідною пародією», а на адресу антикорупційних органів НАБУ і САП Коломойський сказав, що «Юлія Володимирівна зараз про ваш орган розповість, що ви за орган. Не орган, а чл*н називається».

Нагадаємо, раніше національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідеру фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

Справа Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня вранці Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На початку року у Ігоря Коломойського провели обшуки. Служба безпеки заявила, що в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта». За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Давид Арахамія тоді пов'язав обшуки з «анонсованими президентом весняними посадками».

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. При цьому журналісти 1+1 хотіли взяти його на поруки.

7 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярдами гривень ПриватБанку.

26 жовтня стало відомо, що Ігор Коломойський, який наразі знаходиться у СІЗО, вирішив передати корпоративні права в холдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.

У листопаді 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності націоналізації ПриватБанку. Провадження про оскарження рішення щодо націоналізації закрито.