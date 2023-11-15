Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності націоналізації ПриватБанку. Провадження про оскарження рішення щодо націоналізації закрито.

Як заявили в Нацбанку, таким чином суд підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам.

«Національний банк вітає рішення суду апеляційної інстанції. Рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян», – зазначили у НБУ.

Окрім того, сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Нагадаємо, 2 вересня вранці Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На початку року у Ігоря Коломойського провели обшуки. Служба безпеки заявила, що в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта». За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія тоді пов'язав обшуки з «анонсованими президентом весняними посадками».

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. При цьому журналісти 1+1 хотіли взяти його на поруки.

7 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярдами гривень ПриватБанку.

26 жовтня стало відомо, що Ігор Коломойський, який наразі знаходиться у СІЗО, вирішив передати корпоративні права в холдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.