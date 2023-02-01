Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что сегодня будет уволен весь руководящий состав Таможенной службы.
Нардеп также рассказал об обысках, которые сегодня проводят правоохранители.
— Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках, – отметил он.
Сегодня, написал Арахамия:
обыски в Налоговой;
вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;
целая серия негласных следственных действий;
обыски у (народного депутата – ред.) Столара;
увольнение всего руководящего состава таможни.
— Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться, – добавил он.
Напомним, две недели назад на фоне последних коррупционных скандалов Давид Арахамия анонсировал активные посадки этой весной.
Президент Владимир Зеленский во вчерашнем вечернем обращении подчеркнул, что кадровое затишье временное.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что сегодня будет уволен весь руководящий состав Таможенной службы.
Нардеп также рассказал об обысках, которые сегодня проводят правоохранители.
— Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках, – отметил он.
Сегодня, написал Арахамия:
обыски в Налоговой;
вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;
целая серия негласных следственных действий;
обыски у (народного депутата – ред.) Столара;
увольнение всего руководящего состава таможни.
— Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться, – добавил он.
Напомним, две недели назад на фоне последних коррупционных скандалов Давид Арахамия анонсировал активные посадки этой весной.
Президент Владимир Зеленский во вчерашнем вечернем обращении подчеркнул, что кадровое затишье временное.