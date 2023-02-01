Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что сегодня будет уволен весь руководящий состав Таможенной службы.

Нардеп также рассказал об обысках, которые сегодня проводят правоохранители.

— Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках, – отметил он.

Сегодня, написал Арахамия:

обыски в Налоговой;

вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;

обыски у Коломойского по «Укрнафте» ;

целая серия негласных следственных действий;

обыски у Авакова ;

обыски у (народного депутата – ред.) Столара;

увольнение всего руководящего состава таможни.

— Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться, – добавил он.

Напомним, две недели назад на фоне последних коррупционных скандалов Давид Арахамия анонсировал активные посадки этой весной.

Президент Владимир Зеленский во вчерашнем вечернем обращении подчеркнул, что кадровое затишье временное.