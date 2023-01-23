Давид Арохамия

Глава фракции «Слуга народа» в Раде, николаевец Давид Арахамия заявил, что инициирует возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительных органов власти.

Это связано с недавними скандалами по закупке генераторов для общин и продуктов питания для ВСУ, сообщил Давид Арахамия в своем телеграмм-канале.

— С 24 февраля по официальным и неофициальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. До многих дошло. А ко многим, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры. «Не ко времени» уже не работает. Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны, — написал Давид Арахамия.

Он пообещал, что сегодня на заседании Комитета ВРУ депутаты разберутся в ситуации, а он будет инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти.

— И, как сказал, наш Президент: «Эта неделя будет временем соответствующих решений», — резюмировал парламентарий.

Напомним, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взятки. Он будет уволен с занимаемой должности. По данным СМИ, сумма взятки составила 400 тысяч долларов и имеет отношение к закупке генераторов.

Также ZN.ua сообщало, что Министерство обороны подписало договор на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 миллиарда гривен. Цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза.

Министерство обороны прокомментировало распространенную журналистами информацию о закупке продуктов для украинских военных по завышенным ценам. В министерстве отметили, что сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.