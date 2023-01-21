Фото: Министерство обороны Украины/Facebook

Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 миллиарда гривен. Цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза.

Об этом пишет журналист и основатель проекта «Наши деньги» Юрий Николов в статье на ZN.ua.

Отмечается, что речь идет именно о далеких от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областей. Ведь доставка на «ноль» действительно может удорожить любую закупку, отмечает журналист.

Соглашение, которое есть в распоряжении автора, было подписано 23 декабря 2022 года.

Если сравнивать цены Минобороны по ценам розничных сетей, то разрыв между ними составляет 2-3 раза. Николов последовал примеру цены «Сільпо» в спальном районе столицы.

Так, Минобороны законтрактовало яйца по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 гривен за штуку. Картофель заказали по 22 гривен за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 гривен. Куриное бедро заказали по 120 гривен за килограмм, а в магазине – 80 гривен.

Причем цены на продукты сравниваются с розничными ценами, в которые уже заложена и прибыль производителя, и наценка магазина, поэтому они априори выше оптовых.

К тому же в соглашении Минобороны есть отдельная статья расходов на предоставление услуг питания – 30 миллионов гривен.

До вторжения, в 2021 году, цены в контракте на питание бойцов в этих же областях были следующие: яйца по 3,6-3,9 гривны за штуку, картофель – 10,56 гривен, куриное бедро – 67 гривен за килограмм.

— Даже если учесть инфляцию, все равно разница впечатляет, потому что рост цен за год составил 26,6%, а не 266. Если принять во внимание аномальное подорожание яиц за год на 99%, то в этом году они должны стоить максимум 8 грн за штуку, а не 17. Да и если кто-то помнит, чем покупал еду год назад, то должно увидеть, что отклонение от рыночных цен на продукты в прошлогоднем контракте Минобороны было сравнительно незначительным – до 20%, – отмечает журналист.

Нынешний контракт в размере 13 млрд грн Минобороны заключило с ООО «Актив компани». Эта фирма имеет уставный капитал в тысячу гривен. В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредставления деклараций.

В 2019 году «Актив компани» фигурировало в уголовном производстве Нацполиции. Фирма для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы подала поддельный акт, не соответствующий действительности.

За месяц до заключения этого контракта с Минобороны учредителем и директором «Актив компани» стал Валерий Мелеш. Ранее он являлся директором Государственного предприятия Министерства обороны «Белоцерковский военный торг». Первым основателем «Актив компани» в 2016 году была Татьяна Шеремет. Ранее она была директором дочернего предприятия «Одесский воинторг» госпредприятия Минобороны «Управление торговли Южного оперативного командования».

То есть, как предполагает Николов, «Актив компани», скорее всего, является «прокладкой», созданной профессионалами сферы снабжения продовольствием для военных.

Соглашение с «Актив компани» от имени Минобороны подписал Богдан Хмельницкий – директор департамента госзакупок, у которого летом проводились обыски по делу о хищении на поставках амуниции для военных.

С началом российского вторжения государство решило скрыть у Prozorro информацию обо всех закупках военных у Prozorro, в том числе и о тех, которые осуществлялись в предыдущие годы.

Министерство обороны получило полную вольницу на непрозрачные закупки продовольствия и вещевого обеспечения военнослужащих, отмечает Николов.

— Как следствие, есть закупки по завышенным в разы ценам. При этом Минобороны позволяет себе скрывать информацию даже от Верховной Рады, отказывая в информации о закупочных ценах на бронежилеты и зимнюю одежду, – добавил автор материала.