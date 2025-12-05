  • пʼятниця

Росіяни 11 разів били FPV-дронами по громадах Миколаївщини

FPV-дрон. Фото: «МикВісті»FPV-дрон. Фото: «МикВісті»

Учора, 4 грудня, Миколаївська область знову потрапила під атаку російських безпілотників.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше, 3 грудня, російська армія вдарила по околицям міста Баштанка балістичною ракетою «Іскандер-М».

