Росіяни 11 разів били FPV-дронами по громадах Миколаївщини
8:17, 05 грудня, 2025
Учора, 4 грудня, Миколаївська область знову потрапила під атаку російських безпілотників.
Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, раніше, 3 грудня, російська армія вдарила по околицям міста Баштанка балістичною ракетою «Іскандер-М».
