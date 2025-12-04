Росіяни вчора вдарили по Баштанці балістичною ракетою «Іскандер-М»
- Ірина Олехнович
8:31, 04 грудня, 2025
Учора ввечері, 3 грудня, російська армія вдарила по околицям міста Баштанка балістичною ракетою.
Як повідомляє Миколаївська військова адміністрація, за попередньою інформацією, це був саме «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки сталася пожежа на відкритій території, однак обійшлося без постраждалих.
Окрім цього, вчора російськими FPV-дронами обстріляли Очаківську громаду. Постраждалих немає.
Нагадаємо, ввечері 3 грудня, близько 19:12 пролунали вибухи. Згодом в Миколаївській ОВА повідомили, що російські війська завдали ракетного удару по Баштанці на Миколаївщині.
До цього, 2 грудня, Миколаївську область 10 разів атакували FPV-дронами.
