Росіяни вчора вдарили по Баштанці балістичною ракетою «Іскандер-М»

Наслідки удару «Іскандерами» по Миколаєву. Фото ілюстративне: ДСНС в Миколаївській області

Учора ввечері, 3 грудня, російська армія вдарила по околицям міста Баштанка балістичною ракетою.

Як повідомляє Миколаївська військова адміністрація, за попередньою інформацією, це був саме «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки сталася пожежа на відкритій території, однак обійшлося без постраждалих.

Окрім цього, вчора російськими FPV-дронами обстріляли Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня, близько 19:12 пролунали вибухи. Згодом в Миколаївській ОВА повідомили, що російські війська завдали ракетного удару по Баштанці на Миколаївщині.

До цього, 2 грудня, Миколаївську область 10 разів атакували FPV-дронами.