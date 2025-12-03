  • середа

Росіяни 10 разів атакували FPV-дронами Миколаївську область

Наслідки російських атак по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки російських атак по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Минулої доби, 2 грудня, російська армія знову обстрілювали територію Миколаївської області за допомогою дронів.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, до цього, 1 грудня, в Миколаївській області сили ППО збили шість БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Під обстрілами опинилась Очаківська та Куцурубська громада, виникали пожежі.

