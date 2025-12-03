Росіяни 10 разів атакували FPV-дронами Миколаївську область
8:25, 03 грудня, 2025
Минулої доби, 2 грудня, російська армія знову обстрілювали територію Миколаївської області за допомогою дронів.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, до цього, 1 грудня, в Миколаївській області сили ППО збили шість БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Під обстрілами опинилась Очаківська та Куцурубська громада, виникали пожежі.
