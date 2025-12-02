  • вівторок

    2 грудня, 2025

  • 8.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 8.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині вчора збили шість безпілотників

5 російських «шахедів» знешкодили на Миколаївщині за ніч. Архівне фото «МикВісті»На Миколаївщині збили шість безпілотників 1 грудня. Архівне фото «МикВісті»

За минулу добу в Миколаївській області сили ППО збили шість БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зокрема, учора, 1 грудня, під обстріли FPV-дронами тричі потрапляла Очаківська громада.

Також, за попередньою інформацією, російська армія нанесла удари з реактивної системи залпового вогню по Куцурубській громаді. Внаслідок цього у селі Яселка було пошкоджено вікна приватного будинку. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Кіма розповіли подробиці вчорашньої атаки дронами по цивільній та промисловій інфраструктурі Миколаєва.

Останні новини про: Війна в Україні

У Кіма розповіли подробиці вчорашньої атаки дронами по Миколаєву
Обстріл Херсонщини: 13 поранених і понад 100 зруйнованих будинків
Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині, більше 36 тис абонентів залишились без світла
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Анна Гакман
новини

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Ірина Олехнович
новини

Цьогоріч у Миколаєві встановили 18 сонячних електростанцій

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві презентували міжнародний природоохоронний проєкт BLISS із збереження осетрових

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині, більше 36 тис абонентів залишились без світла
Обстріл Херсонщини: 13 поранених і понад 100 зруйнованих будинків
У Кіма розповіли подробиці вчорашньої атаки дронами по Миколаєву

Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині, більше 36 тис абонентів залишились без світла

Пожежі на Миколаївщині: горіли будинки, гараж, авто й інверторний акумулятор

18 хвилин тому

Ті, хто не говорить: як тварини переживають війну у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні