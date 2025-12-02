На Миколаївщині вчора збили шість безпілотників
- Ірина Олехнович
9:10, 02 грудня, 2025
За минулу добу в Миколаївській області сили ППО збили шість БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Зокрема, учора, 1 грудня, під обстріли FPV-дронами тричі потрапляла Очаківська громада.
Також, за попередньою інформацією, російська армія нанесла удари з реактивної системи залпового вогню по Куцурубській громаді. Внаслідок цього у селі Яселка було пошкоджено вікна приватного будинку. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у Кіма розповіли подробиці вчорашньої атаки дронами по цивільній та промисловій інфраструктурі Миколаєва.
