На Миколаївщині вчора збили шість безпілотників

На Миколаївщині збили шість безпілотників 1 грудня. Архівне фото «МикВісті»

За минулу добу в Миколаївській області сили ППО збили шість БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зокрема, учора, 1 грудня, під обстріли FPV-дронами тричі потрапляла Очаківська громада.

Також, за попередньою інформацією, російська армія нанесла удари з реактивної системи залпового вогню по Куцурубській громаді. Внаслідок цього у селі Яселка було пошкоджено вікна приватного будинку. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Кіма розповіли подробиці вчорашньої атаки дронами по цивільній та промисловій інфраструктурі Миколаєва.