Клуб

В Україні можливі збої в роботі держреєстрів через проблеми зі світлом, — Мін’юст

В Україні фіксують тимчасові збої в роботі окремих державних реєстрів. Причина — проблеми з електропостачанням у центрі обробки даних.

У держпідприємстві «Національні інформаційні системи» зазначили, що через перебої зі світлом може бути ускладнений доступ до частини Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у підпорядкуванні Мін’юсту.

Проблеми виникли у понеділок, 12 січня, на одному з дата-центрів. Наразі фахівці працюють над відновленням і стабілізацією електропостачання.

Нагадаємо, у грудні 2024 року реєстри Мін’юсту зазнали масштабної кібератаки. Тоді на їхнє відновлення знадобився майже місяць, а роботу багатьох сервісів було тимчасово зупинені.

