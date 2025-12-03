Росіяни вдарили ракетою по Баштанці на Миколаївщині

У Баштанці пролунав вибух: росіяни завдали ракетного удару. Фото: ілюстративне, архів «МикВісті»

Ввечері 3 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Баштанці на Миколаївщині.

Про атаку спочатку повідомили моніторингові канали.

За їхніми даними, вибух пролунав о 19:12.

— 19.12 окупанти вдарили ракетою по Баштанці. Подробиці згодом, – зазначено в повідомленні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також підтвердив удар по Баштанці. Станом на зараз постраждалих у місті немає.

Нагадаємо, що через атаку «Шахедів» по Миколаєву 30 листопада пошкоджені дев’ять вантажівок, два трактори, два легкові автомобілі та комбайн.