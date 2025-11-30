У Миколаєві після удару «Шахедів» загорівся склад і пошкоджені вантажівки

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото для ілюстрації з архіву «МикВісті»

У неділю, 30 листопада, Миколаїв атакували безпілотники. Вже відомо про пошкоджені вантажівки та пожежу на складі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Перший вибух пролунав близько 11:04. Згодом у місті було чути ще вибухи. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про небезпеку БпЛА.

Віталій Кім повідомив, що наразі немає інформації про постраждалих, але наголосив, що загроза нових «Шахедів» ще зберігається.

«Внаслідок атаки «Шахедів» на Миколаїв є пошкодження вантажівок, виникла пожежа складського приміщення. Станом на зараз без постраждалих», — повідомив Віталій Кім.

Обстріл Миколаєва 13 листопада

Нагадаємо, що 13 листопада близько 08:45 по Миколаєву вдарив безпілотник «Shahed». Була пошкоджена промислова інфраструктура.

Спочатку повідомлялося про шістьох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до восьми. Двоє людей отримали допомогу амбулаторно, шість перебувають у лікарнях. Їхній стан стабільний, середньої важкості.