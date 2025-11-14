  • пʼятниця

    14 листопада, 2025

  • Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві після удару «Шахеда» по промисловому обʼєкту кількість поранених зросла до восьми

Наслідки удару по Миколаєву 13 листопада. Фото: ДСНСНаслідки удару по Миколаєву 13 листопада. Фото: ДСНС

Станом на ранок 14 листопада у Миколаєві зросла кількість постраждалих людей після атаки по промисловому обʼєкту.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, що 13 листопада близько 08:45 по Миколаєву вдарив безпілотник «Shahed». Була пошкоджена промислова інфраструктура. Вчора повідомлялося про шістьох поранених, сьогодні кількість постраждалих зросла до восьми. Двоє людей отримали допомогу амбулаторно, шість перебувають у лікарнях. Їхній стан стабільний, середньої важкості.

Крім цього, упродовж дня росіяни 14 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також двічі вдарили артилерією по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що російські війська за добу до цього 11 разів атакували Миколаївську область FPV-дронами.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна виявила близько 400 місць у Росії, де утримують викрадених дітей
«Птахи Мадяра» вдарили по базі російських дронів «Оріон» у Криму
На Миколаївщині вночі збили шість безпілотників
Реклама

Читайте також:

новини

В Очаківській міськраді назвали причини можливого виселення музею Судковського з комунальної будівлі

Альона Коханчук
новини

Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе

Світлана Іванченко
новини

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві закінчилась вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині вночі збили шість безпілотників
«Птахи Мадяра» вдарили по базі російських дронів «Оріон» у Криму
Україна виявила близько 400 місць у Росії, де утримують викрадених дітей

Уряд проведе аудит всіх держкомпаній на тлі розслідування в «Енергоатом»

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС