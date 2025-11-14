У Миколаєві після удару «Шахеда» по промисловому обʼєкту кількість поранених зросла до восьми
- Марія Хаміцевич
7:35, 14 листопада, 2025
Станом на ранок 14 листопада у Миколаєві зросла кількість постраждалих людей після атаки по промисловому обʼєкту.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Нагадаємо, що 13 листопада близько 08:45 по Миколаєву вдарив безпілотник «Shahed». Була пошкоджена промислова інфраструктура. Вчора повідомлялося про шістьох поранених, сьогодні кількість постраждалих зросла до восьми. Двоє людей отримали допомогу амбулаторно, шість перебувають у лікарнях. Їхній стан стабільний, середньої важкості.
Крім цього, упродовж дня росіяни 14 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також двічі вдарили артилерією по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що російські війська за добу до цього 11 разів атакували Миколаївську область FPV-дронами.
