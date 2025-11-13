Удар «Шахедом» по Миколаєву: шестеро поранених, троє у важкому стані
10:18, 13 листопада, 2025
Сьогодні вранці, 13 листопада, росіяни вдарили по Миколаєву дроном-камікадзе «Shahed».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Станом на зараз відомо про шістьох поранених, троє з них у важкому стані. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що російські війська минулої доби 11 разів атакували Миколаївську область FPV-дронами.
