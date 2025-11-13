Росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Миколаївську область
- Марія Хаміцевич
7:55, 13 листопада, 2025
Минулої доби, 12 листопада, росіяни знову обстрілювали територію Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Російські війська 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що у Миколаївському районі 11 листопада росіяни обстрілювали FPV-дроном територію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.
