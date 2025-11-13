  • четвер

Росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Миколаївську область

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 12 листопада, росіяни знову обстрілювали територію Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Російські війська 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі 11 листопада росіяни обстрілювали FPV-дроном територію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

новини

На Намиві ремонтують тротуар біля школи і дитсадка — на це витратять ₴3,1 млн

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві ветерани зустрілися з місцевими роботодавцями, щоб дізнатися про можливості працевлаштування

Даріна Мельничук
новини

«Випробування ще попереду»: Кім заявив, що Миколаївщина виробляє вдесятеро більше електроенергії, ніж споживає, але відключення світла не уникнути

Анна Гакман
новини

Художник, який малює пам'ять поколінь: у Миколаєві відкрили виставку «Світ Олександра Матійка»

Марія Хаміцевич
новини

«Миколаївські парки» встановили по місту 79 нових лавок — кажуть, що зробили їх самі за ₴3 млн

Альона Коханчук
