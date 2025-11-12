Росіяни вдарили FPV-дроном по Миколаївщині
- Марія Хаміцевич
8:13, 12 листопада, 2025
У Миколаївській області впродовж доби 11 листопада тривали російські атаки.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Миколаївському районі росіяни обстрілювали FPV-дроном територію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих. Також вночі в області працювала ППО, але деталі повідомлять пізніше.
Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також обстрілювали Миколаївську область. Внаслідок чого в одному із сіл був пошкоджений дачний будинок.
