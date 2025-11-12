Росіяни вдарили FPV-дроном по Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області впродовж доби 11 листопада тривали російські атаки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі росіяни обстрілювали FPV-дроном територію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих. Також вночі в області працювала ППО, але деталі повідомлять пізніше.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також обстрілювали Миколаївську область. Внаслідок чого в одному із сіл був пошкоджений дачний будинок.