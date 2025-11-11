  • вівторок

    11 листопада, 2025

  • 13.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 13.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували FPV-дронами Миколаївщину: пошкоджено будинок

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»

За минулу добу, 10 листопада, росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади Миколаївською області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також російська армія вдарила з артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, також за добу до цього російська армія 11 разів атакувала FPV-дронами і Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено будівлю магазину.

Останні новини про: Війна в Україні

Житель Одеси, який планував теракт у дворі будинку у Миколаєві, отримав 6 років тюрми
Кількість українців, які шукають притулку в ЄС, зросла майже наполовину
Росія вдарила дронами по Одещині: пошкоджено енергетику та транспорт, є поранений
Реклама

Читайте також:

новини

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім

Анна Гакман
новини

Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди для відбудови

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

Ірина Олехнович
новини

«При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла

Аліса Мелік-Адамян
новини

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вдарила дронами по Одещині: пошкоджено енергетику та транспорт, є поранений
Кількість українців, які шукають притулку в ЄС, зросла майже наполовину
Житель Одеси, який планував теракт у дворі будинку у Миколаєві, отримав 6 років тюрми

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім

До 14 годин без електрики: у Миколаєві опублікували графіки відключень світла на 11 листопада