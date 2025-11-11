Росіяни атакували FPV-дронами Миколаївщину: пошкоджено будинок
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:00, 11 листопада, 2025
-
За минулу добу, 10 листопада, росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади Миколаївською області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також російська армія вдарила з артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, також за добу до цього російська армія 11 разів атакувала FPV-дронами і Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено будівлю магазину.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.