Росіяни атакували FPV-дронами три громади Миколаївщини: пошкоджено магазин
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:05, 10 листопада, 2025
-
Минулої доби, 9 листопада, російська армія 11 разів атакувала FPV-дронами територію Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Під удар потрапили Очаківська, Куцурубська та Галіцинівська громади. У селі Лупареве пошкоджено будівлю магазину. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що за добу до цього, російські війська також били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.