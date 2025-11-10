  • понеділок

Росіяни атакували FPV-дронами три громади Миколаївщини: пошкоджено магазин

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 9 листопада, російська армія 11 разів атакувала FPV-дронами територію Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Під удар потрапили Очаківська, Куцурубська та Галіцинівська громади. У селі Лупареве пошкоджено будівлю магазину. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього, російські війська також били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.

