Росіяни сім разів атакували Миколаївську область FPV-дронами
- Аліна Квітко
8:40, 09 листопада, 2025
Упродовж минулої доби російські війська сім разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.
Про це 9 листопада повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, внаслідок атак ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також атакували Очаківську громаду FPV-дронами.
