  • неділя

    9 листопада, 2025

  • 10.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 10.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни сім разів атакували Миколаївську область FPV-дронами

7 атак FPV-дронами по Очаківській громаді за добу. Фото: архів «МикВісті»7 атак FPV-дронами по Очаківській громаді за добу. Фото: архів «МикВісті»

Упродовж минулої доби російські війська сім разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївської області.

Про це 9 листопада повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, внаслідок атак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також атакували Очаківську громаду FPV-дронами.

Останні новини про: Війна в Україні

Перші контракти на експорт української зброї очікують у другій половині 2026 році
Сили спецоперацій показали знищення російської установки С-400 «Тріумф» і складу боєприпасів у Криму
Анджеліна Джолі розповіла, як над нею пролітав дрон під час візиту до Миколаєва та Херсону
Реклама

Читайте також:

новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Анджеліна Джолі розповіла, як над нею пролітав дрон під час візиту до Миколаєва та Херсону
Сили спецоперацій показали знищення російської установки С-400 «Тріумф» і складу боєприпасів у Криму
Перші контракти на експорт української зброї очікують у другій половині 2026 році

Анджеліна Джолі розповіла, як над нею пролітав дрон під час візиту до Миколаєва та Херсону

Сенкевич вважає, що пити воду з крану миколаївці зможуть у лютому 2026 року, а не за місяць

Відключення електроенергії на Миколаївщині: світла завтра не буде до 12 годин