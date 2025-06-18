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Росіяни дронами-камікадзе атакували дві громади на Миколаївщини

FPV-дрон. Фото: «МикВісті»FPV-дрон. Фото: «МикВісті»

Протягом доби війська РФ здійснили атаки дронами FPV по території Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

17 червня о 12:10 та 18 червня о 05:23 під удар потрапила Куцурубська громада. Також 17 червня о 12:42 дрон-камікадзе атакував акваторію Очаківської громади. У всіх випадках обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч на 17 червня сили протиповітряної оборони збили шість російських дронів «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.

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