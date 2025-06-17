На Миколаївщині ППО збила шість «Шахедів», уламки спричинили пожежу
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- Марія Хаміцевич
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10:24, 17 червня, 2025
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У ніч на 17 червня сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих дронів «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Унаслідок падіння уламків у Первомайському районі загорілася суха трава на відкритій території. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що вранці 17 червня російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини.
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