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На Миколаївщині ППО збила шість «Шахедів», уламки спричинили пожежу

Збитий «Шахед». Фото: poltava.toЗбитий «Шахед». Фото: poltava.to

У ніч на 17 червня сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих дронів «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок падіння уламків у Первомайському районі загорілася суха трава на відкритій території. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вранці 17 червня російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини.

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