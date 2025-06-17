Російська армія з артилерії обстріляла громаду на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Вранці 17 червня близько 05:30 російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також у ніч на 17 червня в області тривала бойова робота сил протиповітряної оборони. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, що за добу до цього війська Росії також атакували Миколаївську область. По Куцурубській громаді вдарили дроном FPV.