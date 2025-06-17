Російська армія з артилерії обстріляла громаду на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 17 червня, 2025
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Вранці 17 червня близько 05:30 російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також у ніч на 17 червня в області тривала бойова робота сил протиповітряної оборони. Деталі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, що за добу до цього війська Росії також атакували Миколаївську область. По Куцурубській громаді вдарили дроном FPV.
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