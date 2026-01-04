Латвія передасть Україні 21 авто, конфісковане у п’яних водіїв

Конфісковані авто. Фото: DELFI

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проєкт рішення уряду про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у п'яних водіїв та в рамках інших кримінальних справ.

Про це повідомляє портал Delfi.

Транспортні засоби призначені для військових підрозділів Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Харківської клінічної багатопрофільної залізничної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.

Автомобілі були вироблені в період з 2000 по 2019 рік. Одним із призначених для України транспортних засобів є позашляховик класу люкс Lincoln Navigator 2003 року випуску.

Їхня попередня ринкова ціна, за якою Державне агентство забезпечення могло б реалізувати ці транспортні засоби, становить близько 74 600 євро.

Як відомо, протягом 2023 року Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв.