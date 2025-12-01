В ОВА уточнили наслідки атаки по Миколаєву 30 листопада: пошкоджені вантажівки та сільгосптехніка

Пожежа складу у Миколаєві 30 листопада, після атаки РФ. Фото: ДСНС

Через атаку «Шахедів» по Миколаєву 30 листопада пошкоджені дев’ять вантажівок, два трактори, два легкові автомобілі та комбайн.

Також вибиті вікна в дачному будинку, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Після ударів загорілися склади, пожежу вдалося швидко загасили рятувальникам. Постраждалих не було.

Крім цього, у Миколаївському районі росіяни тричі били FPV-дронами по Очаківській громаді та з артилерії по Куцурубській громаді.

Нагадаємо, що після гасіння пожежі, після обстрілу Миколаєва 30 листопада, до роботи такоє залучили фахівців групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Вони перевіряли повітря на наявність небезпечних речовин, які могли утворитися внаслідок горіння.