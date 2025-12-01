  • понеділок

    1 грудня, 2025

  • 7.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 1 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.4° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В ОВА уточнили наслідки атаки по Миколаєву 30 листопада: пошкоджені вантажівки та сільгосптехніка

У Миколаєві 30 листопада, після атаки РФ, горів сільськогосподарський склад. Фото: ДСНСПожежа складу у Миколаєві 30 листопада, після атаки РФ. Фото: ДСНС

Через атаку «Шахедів» по Миколаєву 30 листопада пошкоджені дев’ять вантажівок, два трактори, два легкові автомобілі та комбайн.

Також вибиті вікна в дачному будинку, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Після ударів загорілися склади, пожежу вдалося швидко загасили рятувальникам. Постраждалих не було.

Крім цього, у Миколаївському районі росіяни тричі били FPV-дронами по Очаківській громаді та з артилерії по Куцурубській громаді.

Нагадаємо, що після гасіння пожежі, після обстрілу Миколаєва 30 листопада, до роботи такоє залучили фахівців групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Вони перевіряли повітря на наявність небезпечних речовин, які могли утворитися внаслідок горіння.

Останні новини про: Війна в Україні

США та Україна назвали переговори у Флориді успішними
«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві
Російський дрон атакував автобус у Херсоні
Реклама

Читайте також:

новини

ДСНС показали бойову частину дрона, яка не розірвалася на даху будинку у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Там втрати води більше 50%», — заміну мереж у Корабельному районі коштом Данії планують почати у 2026 році

Юлія Бойченко
новини

«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві «Шахед» впав на дах 9-поверхівки, але не здетонував: мешканців евакуювали

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ми не готові, — Сєнкевич пояснив, чому Миколаїв не отримує «жодного євроцента» прямої допомоги від міжнародних партнерів

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон атакував автобус у Херсоні
«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві
США та Україна назвали переговори у Флориді успішними

«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві

«Там втрати води більше 50%», — заміну мереж у Корабельному районі коштом Данії планують почати у 2026 році

4 години тому

У Миколаєві під кінець року планують закупити 68 нових світлофорів

Головне сьогодні