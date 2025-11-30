  • неділя

Пожежа на складі після атаки дронів: рятувальники перевіряли повітря на небезпечні речовини

У Миколаєві після атаки РФ горів сільськогосподарський склад. Фото: ДСНСУ Миколаєві після атаки РФ горів сільськогосподарський склад. Фото: ДСНС

У Миколаєві після атаки російських військ загорівся сільськогосподарський склад площею близько 500 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Після гасіння вогню до роботи залучили фахівців групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Вони перевіряли повітря на наявність небезпечних речовин, які могли утворитися внаслідок горіння.

За даними ДСНС, результати замірів показали, що перевищення шкідливих або небезпечних сполук у повітрі не виявлено.

Рятувальники продовжують моніторинг ситуації та закликають мешканців дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Для перевірки повітря на наявність небезпечних речовин залучили відділення групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Миколаївщини.

Нагадаємо, що у неділю, 30 листопада, Миколаїв атакували безпілотники. Перший вибух пролунав близько 11:04. Згодом у місті було чути ще вибухи. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про небезпеку БпЛА.

Після цього голова Миколаївської ОВА повідомив про пошкоджені вантажівки та пожежу на складі.

