У Миколаєві пояснили, як проходять обстеження пошкодженого житла та чому різняться суми компенсацій

Управління ДАБК пояснило, як працюють обстеження після обстрілів і чому компенсації відрізняються.

В управлінні державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва пояснили, як саме проходять обстеження пошкодженого житла після обстрілів та за яким принципом формуються суми компенсацій у межах програми «єВідновлення».

Розповіла начальниця управління ДАБК Олена Туова в коментарі «МикВісті».

За її словами, обстеження майна розпочинаються вже наступного дня після обстрілу. Адміністрація району та департамент ЖКГ формують списки пошкоджених адрес, після чого виїжджає комісія: представник адміністрації, працівник департаменту ЖКГ, фахівці ДСНС та четверо співробітників управління ДБК.

— Ми виходимо максимально швидко, тому що від цього залежить, коли люди зможуть подати заяву на компенсацію. Тільки за цей рік ми обстежили 1984 об’єкти, а за весь час з 2023 року — 4306, — пояснили в управлінні.

Після виїзду спеціалісти складають акт комісійного обстеження, який підписують і вносять до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Це відкриває людині можливість подавати заяву на компенсацію через програму «єВідновлення».

— У більшості випадків акти ми видаємо протягом кількох днів. Наприклад, після масованого обстрілу 2 серпня в Корабельному районі весь масив був обстежений за три тижні, — зазначили в управлінні.

У програмі «єВідновлення» діє три категорії пошкоджень, які регулюються різними постановами уряду. Сума компенсації залежить не від суб’єктивної оцінки, а від чек-листа постанови №381, де затверджені єдині для всієї країни розрахункові ціни.

Нарахування враховують:

площу будинку,

площу конкретних пошкоджень (покрівля, стіни, вікна),

наявність або відсутність додаткових ушкоджень,

технічні характеристики (наприклад, чи це квартира, чи приватний будинок),

згоди співвласників.

— Якщо в одному будинку пошкоджено 100 кв. м даху, а в іншому — 50 кв. м, сума буде різною. Так само і з кількістю вікон, площами стін, ступенем руйнування. Це не «то як нарахував» — це прописано в постанові, і ціни для всіх однакові, — наголошують у ДБК.

Управління пояснює: нарахування напряму залежить від категорії та площі пошкодженого майна. Бувають випадки, коли будинок візуально виглядає більш зруйнованим, але має меншу площу, або ж власник не подався у третю категорію, де компенсації вищі.

— У нас був випадок, коли поруч стояли два будинки: один фактично знесло — комісія визнала його повністю зруйнованим, а у сусіднього навіть вікна лишилися цілими. Тому й компенсації різні, — зазначає Олена Туова.

Основна проблема, через яку люди не можуть швидко отримати компенсацію — відсутність внесення майна до Державного реєстру речових прав.

— Якщо квартира або будинок були приватизовані до 2013 року і після цього з нерухомістю нічого не робили, у реєстрі цієї інформації немає. Людина навіть не зможе подати заяву в «Дії», поки не внесе право власності через ЦНАП або нотаріуса, — пояснюють в управлінні.

Попри великий обсяг роботи, заяв про порушення процедур від людей майже не надходило.

— При такій кількості обстежень скарг було всього кілька, і стосувалися вони здебільшого самочинного будівництва, яке законом не підлягає компенсації, — кажуть в управлінні.

