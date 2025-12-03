На Миколаївщині обстеження житла після обстрілів проводять із затримками, – омбудсман

Зруйновані російськими атаками будинки в Снігурівці, архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області учасники програми «Є-Відновлення» продовжують стикатися з системними затримками та плутаниною з документами.

Представник Уповноваженого з прав людини Спартак Гукасян в коментарі «МикВісті» розповів, що більшість звернень стосуються саме тривалого очікування на обстеження.

За його словами, люди місяцями чекають на приїзд комісій. А коли фахівці нарешті фіксують пошкодження, оформлені документи нерідко повертають на доопрацювання через формальні неточності.

— Основним порушенням ми вважаємо недотримання розумних строків. Право на відновлення житла – це також право не чекати цього відновлення нескінченно. Коли людина через організаційні проблеми громади не може навіть отримати акт обстеження протягом пів року – це пряме порушення її прав. Подати заявку можна, але чекати приїзду комісії та правильного оформлення документів — це головна «пробка», — говорить Спартак Гукасян.

Ситуація особливо болюча для літніх та маломобільних людей. Формально вони можуть подати документи через ЦНАП, але у багатьох громадах допомога з оформленням фактично відсутня, що ставить таких заявників у нерівні умови.

— Звернення щодо затягування строків – це абсолютний лідер серед усіх скарг. Щодо відмов – вони надходять рідше, але часто викликані саме технічними помилками при оформленні документів, що, по суті, також є наслідком недовершеності процедури. Коли людина пройшла всі кола чекання, а їй відмовляють через неправильно заповнену графу в акті, це викликає справедливе обурення, – каже уповноважений.

Проблемою залишається і суб'єктивність оцінки пошкоджень. Спартак Гукасян каже, що фіксуються випадки, коли різні комісії по-різному визначають масштаб руйнувань.

— Відсутність гнучкого механізму коригування максимальних сум компенсації та єдиного, максимально деталізованого стандарту оцінки призводить до нерівномірного підходу і, як наслідок, – до звернень до нас, — додає він.

Від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

На Миколаївщині за програмою «єВідновлення» 6834 родини отримають грошову компенсацію за пошкоджене житло, а ще 1381 власник повністю знищених квартир та будинків — сертифікати на їх придбання.

З початку дії програми на Миколаївщині подано 10 530 заявок щодо компенсації за пошкоджене майно. Комісії вже затвердили надання 745,9 мільйона гривень для 6834 заявників.

Зокрема:

6249 власників житла вже отримали перший платіж на суму майже 509 мільйонів гривень.

605 осіб отримали другий платіж на понад 65,9 мільйона гривень (ремонт категорії Б, максимальна сума компенсації — 500 тисяч гривень; перший платіж — 70%, другий — 30% після використання першого).

Щодо повністю зруйнованого майна:

Загальна кількість заяв на купівлю житла за компенсацію становить 2017.

1381 власник отримав сертифікати на житло на загальну суму понад 1,7 мільярда гривень.

Ще 22 громадянина отримали грошову компенсацію для будівництва житла на понад 32 мільйони гривень.

Як повідомлялося, сільські мешканці Миколаївщини, які отримують кошти за зруйновані будинки, часто залишають свої населені пункти та купують житло в містах або інших регіонах.