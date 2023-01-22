Министерство обороны прокомментировало распространенную журналистами информацию о закупке продуктов для украинских военных по завышенным ценам.

В министерстве отметили, что сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.

— Министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ДБР, – говорится в сообщении.

МО готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.

— Напоминаем, что Минобороны исповедует принцип нулевой терпимости к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону, – добавили в министерстве.

Более подробную информацию по этому поводу обещают обнародовать по итогам соответствующего заседания Комитета, ориентировочно – в понедельник.

Напомним, на днях журналисты опубликовали материал о том, что Министерство обороны якобы закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

СМИ опубликовали копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Для сравнения издания выбрало сеть магазинов «Сільпо» в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза, утверждают журналисты.