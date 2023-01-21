НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

Об этом со ссылкой на собеседников среди правоохранителей и в Кабмине сообщает Украинская Правда.

Расследование ведется по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в большом размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному лицу либо повторно, либо сопряженное с требованием неправомерной выгоды).

Уголовное производство расследуется с сентября 2022 года.

В начале ноября Кабинет министров назначил первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после освобождения от этого поста Алексея Чернышева.

Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский был назначен его заместителем.