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НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
Об этом со ссылкой на собеседников среди правоохранителей и в Кабмине сообщает Украинская Правда.
Расследование ведется по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в большом размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному лицу либо повторно, либо сопряженное с требованием неправомерной выгоды).
Уголовное производство расследуется с сентября 2022 года.
В начале ноября Кабинет министров назначил первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после освобождения от этого поста Алексея Чернышева.
Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский был назначен его заместителем.
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НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
Об этом со ссылкой на собеседников среди правоохранителей и в Кабмине сообщает Украинская Правда.
Расследование ведется по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в большом размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному лицу либо повторно, либо сопряженное с требованием неправомерной выгоды).
Уголовное производство расследуется с сентября 2022 года.
В начале ноября Кабинет министров назначил первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после освобождения от этого поста Алексея Чернышева.
Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский был назначен его заместителем.