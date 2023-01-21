Задержанный НАБУ заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook

«По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержали замминистра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию. Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток.