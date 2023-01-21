|Швидкість вітру:
|2.5 м/с
|Схід сонця:
|07:29
|Захід сонця:
|16:36
|Температура завтра:
|+7 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|07:47
|Захід сонця
|16:30
|Температура завтра:
|+3 C°
Задержанный НАБУ заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности.
Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook
«По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержали замминистра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.
Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым», - говорится в сообщении.
По данным СМИ, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Задержанный НАБУ заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности.
Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook
«По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержали замминистра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.
Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым», - говорится в сообщении.
По данным СМИ, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток.