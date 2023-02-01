У бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова тоже прошли обыски.

Об этом сообщают СМИ.

Обыски 1 февраля проводило Государственное бюро расследований.

В комментарии «Бабелю», Арен Аваков рассказал, что обыски касались падения вертолета в Броварах Киевской области 18 января 2023 года, когда погибло руководство МВД. Во время обысков работники ДБР смотрели контракты шестилетней давности с французской Airbus Helicopter, которая поставила МВД, в частности, вертолеты H-225, на котором и разбилось руководство.

— Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом, сказал Аваков, добавив, что правоохранители формально отработали версию.

Напомним, что 18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. На борту находилось руководство МВД, которое летело в командировку. Погибли 16 человек, в том числе один ребенок, министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.