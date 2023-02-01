Служба безопасности в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен на компаниях «Укрнефть» и «Укртатнефть». По результатам чего топ-менеджмент второй компании получил подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

Поэтому на основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков.

Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам предполагаемого хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

– По результатам следственных действий топменеджмента ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений, – заявили в СБУ.

В СБУ добавляют, что ОАО «Укрнефть» является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а ОАО «Укртатнафта» — нефтеперерабатывающей.

Напомним, в ноябре 2022 года сотрудники СБУ предприняли превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода и нефтедобывающей компании Украины, а также обеспечить их передачу в государственную собственность в рабочем состоянии.

Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых являются ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнафта».

Ранее председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия связал обыски, которые сегодня проводят правоохранители с «анонсированными президентом весенними посадками».