Тимошенко обрали запобіжний захід

Скриншот засідання суду 16 січня

У п’яницю, 16 січня, суд визначив для лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

Про це стало відомо під час судового засідання, 16 січня, у Вищому антикорупційному суді.

Крім того, вона також повинна здати закордонні паспорти та залишатися в межах Київської області.

Суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка клопотала про запобіжний захід у вигляді застави в 50 мільйонів гривень. Юлія Тимошенко просила або особисте зобов'язання, або жодного запобіжного заходу.

«Я буду оскаржувати це рішення», — заявила Юлія Тимошенко журналістам.

Юлія Тимошенко на засіданні 16 січня. Фото: МикВісті

Рішення суду не передбачає тримання під вартою. Запроваджені обмеження діятимуть у межах обраного запобіжного заходу. Обовʼязку носити електронний браслет немає.

Нагадаємо, що Юлія Тимошенко заявила, що Національне антикорупційне бюро записувало її розмову за допомогою миколаївського народного депутата Ігоря Копитіна.

Нагадаємо, 14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків.

15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.