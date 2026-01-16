Тимошенко назвала прізвище нардепа, з яким говорила: «слуга» Копитін з Миколаєва

Юлія Тимошенко на засіданні 16 січня. Фото: МикВісті

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що Національне антикорупційне бюро записувало її розмову за допомогою миколаївського народного депутата Ігоря Копитіна.

З такою заявою вона виступила під час судового засідання, 16 січня, у Вищому антикорупційному суді.

На початку засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що зустріч із невідомим нардепом була у грудні у її офісі. Юлія Тимошенко, як стверджує прокуратура, запропонувала йому 10 тис. доларів за голосування у Верховній Раді. Також вона пропонувала долучити й інших нардепів за ту ж суму. Після цього він передав інформацію в НАБУ.

Перед початком суду Юлія Тимошенко заявляла журналістам, що такої розмови не існує, а на записах не вона. Однак після виступу прокурора вона попросила суддю дати їй слово і зазначила, що склавши певні обставини, згадала, що зустрічалась із нардепом Ігорем Копитіним. Але запис був підроблений.

Вона заявила, що у НАБУ відкрите кримінальне провадження по миколаївському нардепу, а сам він діє під тиском антикорупційних органів.

— Я зустрічаюсь із сотнями депутатів. Це моя парламентська робота. Зараз ми склали всі пазли, і я можу сказати, і по часу, по всьому, вона була з паном Копитіним. Я хочу прокоментувати. Пан Копитін зашифрований, як Мазур. Це не просто депутат, по ньому є кримінальна справа в НАБУ. Він знаходиться під тиском НАБУ, щоб по суті виконувати їх доручення. Ви знаєте, що є угоди, десь щось накопати, а ми вам за це зкосимо ваші кримінальні справи, — розповіла Юлія Тимошенко.

Копитін, як стверджує Тимошенко, неодноразово напрошувався до неї на зустріч, аргументуючи це тим, що він більше не підтримує політику Володимира Зеленського.

— Пан Копитін напросився до мене на одну, дві, три зустрічі. Він сказав, що не хоче більше у фракції, не хоче працювати з більшістю, з президентом, сказав, що закони, які приймаються, антиукраїнські і він багато разів пропонував співпрацювати. Я можу сказати, що ми безумовно шукаємо співпрацю з депутатами, які не будуть підтримувати законопроєкти, що приймаються проти національних інтересів. Але можу вам сказати, що точно Копитін був зацікавлений, щоб закрити свою кримінальну справу. І тому він скоріше за все, бо тут є якісь фрагменти розмов, я можу припамʼятати. Копитін передав НАБУ, щоб це все було компельовано, щоб це не відповідало дійсності, і просто, щоб показати свою заслугу перед НАБУ, — додала вона.

Нагадаємо, 14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків.

15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.