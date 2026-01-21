Вилучені телефони та машини чоловіка: ВАКС з третьої спроби частково заарештував майно Тимошенко

Юлія Тимошенко в суді. Фото: Андрій Ходьков / Апостроф

У вівторок, 21 січня, Вищий антикорупційний суд України з третьої спроби частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та наклав арешт на майно лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у межах справи про можливий підкуп народних депутатів.

Про це стало відомо з трансляції суду від «Суспільне».

У Центрі протидії корупції уточнюють, що суддя ВАКС Віталій Дуба ухвалив рішення про арешт майна, вилученого під час обшуків, зокрема:

46,3 тисячі доларів готівкою,

шість мобільних телефонів

автомобілі, що належать чоловіку Юлії Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi A8 та ГАЗ)

два гаражі у Дніпрі

системний блок

чорнові записи

Водночас суддя відмовив у накладенні арешту на кошти, які перебувають на особистому банківському рахунку народної депутатки. Таке рішення мотивували тим, що це єдине джерело її доходів, а арешт рахунку був би надмірним заходом.

За словами детектива НАБУ, 40 тисяч доларів були знайдені на місці у пакеті з написом «Нова пошта» під робочим столом Юлії Тимошенко. Під час початку обшуку, як стверджує сторона обвинувачення, вона взяла ці кошти та поклала до своєї сумки. Окремо в сумці також знаходилися ще 6 тисяч доларів разом із чорновими записами, у яких було зазначено прізвище особи, ім’я якої у суді не називали.

Водночас сама Юлія Тимошенко заявила у суді, що вся готівка в доларах є її особистими коштами та задекларована у встановленому порядку.

У свою чергу адвокат Юлії Тимошенко Сергій Готін у коментарі «Суспільному» заявив, що сторона захисту не погоджується з рішенням суду та має намір його оскаржити.

За що вручили підозру Тимошенко?

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків. 15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

16 січня ВАКС визначив для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

На суді Юлія Тимошенко заявила, що Національне антикорупційне бюро записувало її розмову за допомогою миколаївського народного депутата Ігоря Копитіна.

Після її заяви керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народний депутат Ігор Копитін є одним із найбільш дисциплінованих депутатів фракції.