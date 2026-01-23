Заставу за Тимошенко внесли частинами десятеро людей, — медіа

Юлія Тимошенко та Костянтин Бондарєв в суді 16 січня. Фото: Getty images

Заставу в 33,3 мільйони гривень за народну депутатку Юлію Тимошенко, яку підозрюють у спробі підкупу голосів у парламенті, частинами внесли десятеро осіб протягом 20–23 січня.

Про це повідомили Суспільному у пресслужбі Вищого антикорупційного суду України. Там зазначили, що платежі коливалися від 180 тисяч до 8 мільйонів гривень.

За даними «УП» ж, повну суму застави — 33 280 000 гривень — внесли дев’ять осіб.

Серед тих, хто перерахував кошти:

Костянтин Анатолійович Бондарєв , народний депутат від «Батьківщини» — 5 000 000 гривень.

, народний депутат від «Батьківщини» — 5 000 000 гривень. Сергій Віталійович Рабчук — 5 180 000 гривень. У редакції наголошують, що раніше він очолював банк «Велес», бенефіціаром якого був народний депутат Костянтин Бондарєв. Також разом із ним Сергій Рабчук є співвласником благодійного фонду «Добре серце Батьківщини».

— 5 180 000 гривень. У редакції наголошують, що раніше він очолював банк «Велес», бенефіціаром якого був народний депутат Костянтин Бондарєв. Також разом із ним Сергій Рабчук є співвласником благодійного фонду «Добре серце Батьківщини». Оксана Володимирівна Фетісова — 8 650 000 гривень, засновниця та ексдиректор ТОВ «ТД БОНДАРЕВ», кінцевим бенефіціаром якого також є Костянтин Бондарєв.

— 8 650 000 гривень, засновниця та ексдиректор ТОВ «ТД БОНДАРЕВ», кінцевим бенефіціаром якого також є Костянтин Бондарєв. Лілія Віталіївна Зикова — 3 220 000 гривень, ФОП із Вишгорода, займається дослідженням ринку та громадської думки. Раніше працювала у компанії, пов’язаній з Олександром Януковичем.

— 3 220 000 гривень, ФОП із Вишгорода, займається дослідженням ринку та громадської думки. Раніше працювала у компанії, пов’язаній з Олександром Януковичем. Олена Миколаївна Бондаренко — 3 850 000 гривень, у 2025 році робила внески на рахунок партії «Батьківщина».

— 3 850 000 гривень, у 2025 році робила внески на рахунок партії «Батьківщина». Євген Васильович Зиков — 4 380 000 гривень, колишній боксер і керівник федерації боксу Маріуполя, а також помічник Костянтина Бондарєва на громадських засадах.

— 4 380 000 гривень, колишній боксер і керівник федерації боксу Маріуполя, а також помічник Костянтина Бондарєва на громадських засадах. Михайло Миколайович Пуйо , ФОП з Хустського району — 726 000 гривень. За словами журналістів він пов’язаний із орбітою колишнього керівника Закарпатської обласної «Батьківщини».

, ФОП з Хустського району — 726 000 гривень. За словами журналістів він пов’язаний із орбітою колишнього керівника Закарпатської обласної «Батьківщини». Владислав Миколайович Репешко , ФОП із Дніпра — 199 000 гривень, займається посередництвом у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами.

, ФОП із Дніпра — 199 000 гривень, займається посередництвом у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами. Олексій Валерійович Пєший — 2 075 000 грн, син ірпінського забудовника, член партії «Батьківщина» з 2010-х років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за народну депутатку та лідерку фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко сплатили заставу в розмірі 33 мільйони гривень.

Раніше Юлія Тимошенко заявляла, що планує оскаржувати рішення суду про заставу. За її словами, через блокування її рахунків і рахунків чоловіка вона не зможе самостійно внести таку суму.

Перед цим у вівторок, 21 січня, Вищий антикорупційний суд з третьої спроби частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та наклав арешт на майно чоловіка Юлії Тимошенко. Водночас, зазначимо, що суд відмовився арештовувати кошти депутатки на її особистому банківському рахунку, зазначивши, що це її єдине джерело доходів, а блокування рахунку було б надмірним заходом.

За що вручили підозру Тимошенко?

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків. 15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

16 січня ВАКС визначив для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

На суді Юлія Тимошенко заявила, що Національне антикорупційне бюро записувало її розмову за допомогою миколаївського народного депутата Ігоря Копитіна.

Після її заяви керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народний депутат Ігор Копитін є одним із найбільш дисциплінованих депутатів фракції.