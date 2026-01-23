За Тимошенко внесли заставу у 33 мільйони гривень. Фото: МикВісті

За народну депутатку та лідерку фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко, яку підозрюють у спробі «купити» голоси у Верховній Раді, сплатили заставу в розмірі 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє Transparency International з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко заявляла, що планує оскаржувати рішення суду про заставу. За її словами, через блокування її рахунків і рахунків чоловіка вона не зможе самостійно внести таку суму.

Перед цим у вівторок, 21 січня, Вищий антикорупційний суд з третьої спроби частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та наклав арешт на майно чоловіка Юлії Тимошенко. Водночас, зазначимо, що суд відмовився арештовувати кошти депутатки на її особистому банківському рахунку, зазначивши, що це її єдине джерело доходів, а блокування рахунку було б надмірним заходом.

За що вручили підозру Тимошенко?

Про обшуки в офісі партії «Батьківщина» стало відомо 13 січня. Вранці 14 січня лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила інформацію про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

14 січня Національне антикорупційне бюро України вручило підозру лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Пізніше НАБУ опублікували розмови, на яких чутно розмову Тимошенко з невідомим нардепом, якому вона пропонувала гроші за голосування.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 16 січня у суді сторона обвинувачення клопотатиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді 50 мільйонів гривень застави та певних обов'язків. 15 січня Тимошенко заявила, що їй заблокували рахунки.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який сам наразі знаходиться на лаві підсудних, прокоментував обшуки, які проводили НАБУ у лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо підкупу голосів у парламенті.

16 січня ВАКС визначив для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

На суді Юлія Тимошенко заявила, що Національне антикорупційне бюро записувало її розмову за допомогою миколаївського народного депутата Ігоря Копитіна.

Після її заяви керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народний депутат Ігор Копитін є одним із найбільш дисциплінованих депутатів фракції.