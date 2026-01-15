Застава ₴30 млн за нардепа з Миколаївщини: хто і з яких джерел вніс кошти за Негулевського

Журналісти з'ясували, хто вніс заставу за Ігоря Негулевського у справі про хабарництво. Архівне фото: МикВісті

За народного депутата від «Слуги народу» з Миколаївщини Ігоря Негулевського, якого підозрюють в отриманні хабаря за голосування у Верховній Раді, внесли заставу в 30 мільйонів гривень. Основну частину цієї суми сплатила приватна компанія, що раніше фігурувала у кримінальних провадженнях.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

Наприкінці грудня 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи за участю чинних парламентарів. За версією слідства, її учасники систематично отримували неправомірну вигоду за підтримку «потрібних» рішень у сесійній залі Верховної Ради.

Реклама

Як з'ясували журналісти, найбільшу частину застави, призначеної Вищим антикорупційним судом Ігорю Негулевському, внесла компанія «Евагрейн». Із 30 мільйонів гривень застави фірма сплатила 25,8 мільйони гривень. Ця ж компанія, за даними ДБР і джерел «Української правди», у листопаді 2025 року внесла понад 20 мільйонів гривень застави за колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова у справі про самовільне залишення військової частини.

«Евагрейн» зареєстрована в Києві та спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Компанія також фігурує у перевірках Бюро економічної безпеки щодо можливих фінансових порушень під час експорту агропродукції, зокрема у справі про ймовірне ухилення від сплати податків. Власник компанії Сергій Чиж на звернення журналістів не відповів.

Сам Ігор Негулевський вніс 2,9 мільйони гривень застави, що задекларував, як витрату 2 січня. Ще 1,5 мільйони гривень сплатив адвокат Олег Кузяєв, який заявив, що не є захисником депутата у цій справі та пояснив свій вчинок «загальногуманістичним покликом». Негулевський публічно ситуацію не коментував.

Як повідомив Центр журналістських розслідувань, згідно з декларацією за 2024 рік, Негулевський зберігав готівкою 260 тисяч доларів і 44 тисячі євро.

Справа щодо махінацій з голосуванням у Верховній Раді

Нагадаємо, 27 грудня НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді.

За даними слідства, її створили ще у 2021 році. У спеціальній групі у WhatsApp депутатам надсилали вказівки з номерами законопроєктів, за які потрібно було віддати «відповідні» голоси за гроші.

Сума «винагороди», за даними детективів, могла коливатися від 2 до 20 тисяч доларів. У період із листопада по грудень 2025 року один із членів угруповання начебто отримав щонайменше 145 тисяч доларів для подальшого розподілу між іншими учасниками.