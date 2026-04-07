У «Слузі народу» говорили про «компроміс» із НАБУ, але антикорупційні органи це заперечили, — медіа

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: НАБУ

В антикорупційних органах нагадують, що рішення щодо нових підозр народним депутатам залежить від генерального прокурора Руслана Кравченка.

Про це йдеться у статті ZN.UA «Згадати «турборежим». Як парламент прийматиме антисоціальні податкові закони. Спойлер — за гроші».

Журналіст Євген Плінський зазначає, що на засіданнях фракції «Слуга народу» депутати відкрито говорили про тиск з боку правоохоронних органів і вимагали вирішити це питання. За його даними, ці теми пов’язували з голосуванням за законопроєкти.

Реклама

Зокрема, у лютому народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявляла, що такі розмови відбувалися безпосередньо на засіданнях фракції. За її словами, це не поодинокий випадок — питання також обговорювали на закритих зустрічах.

За інформацією ZN.UA, під час цих обговорень депутатам повідомляли про нібито досягнутий «компроміс» із НАБУ щодо «збереження парламентської незалежності». Йшлося про те, що вже відкриті справи передаватимуть до суду, а нові слідчі дії у цих провадженнях нібито не проводитимуть.

Також учасники зустрічей із головою фракції Давидом Арахамією говорили про інші ідеї в межах так званого «відновлення роботи парламенту».

Водночас, як раніше повідомляло ZN.UA, розслідування щодо народних депутатів у справі голови транспортного комітету Юрія Кіселя та оточення колишнього помічника президента Сергія Шефіра не лише тривають, а можуть бути розширені.

За словами редакторки відділу внутрішньої політики Інни Ведернікової, розслідування не обмежується кількома епізодами. За її інформацією, близько 20 народних депутатів уже допитували в НАБУ, і це не остаточна кількість.

Водночас, за даними джерел видання, саме позиція генерального прокурора наразі стримує розширення кола фігурантів справ.

Після появи інформації про можливі домовленості керівництво антикорупційних органів публічно це спростувало. Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що жодних «компромісів» чи домовленостей про зміну підходів до розслідувань не існує.

Він наголосив, що НАБУ та САП не укладали жодних угод із депутатами чи іншими особами щодо уникнення відповідальності за корупційні злочини. Як приклад він навів нещодавнє повідомлення про підозру чинному народному депутату.

Керівник САП Олександр Клименко також заявив, що жодних «індульгенцій» для парламентарів немає і бути не може. За його словами, якщо є достатньо доказів, депутат нестиме відповідальність незалежно від прізвища чи політичної сили.

Окремо він підкреслив, що рішення про початок проваджень і проведення слідчих дій щодо народних депутатів ухвалює генеральний прокурор. Саме він визначає, чи буде зареєстрована справа і чи отримають слідчі дозвіл на подальші дії.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

18 листопада суд відправив під варту колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетиці.

А вже 19 листопада Верховна рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Згодом голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

Вже вранці 28 листопада детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки на квартирі тоді ще чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Після цього, на тлі обшуків, він написав заяву про відставку. Одразу після звільнення «Українська правда» із посиланням на внутрішні джерела повідомила, що ексголова ОП вимагав від президента Володимира Зеленського усунути Василя Малюка, бо той «прогледів» спецоперацію «Мідас», а тому не захистив його.