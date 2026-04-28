В Україні ще на три місяці продовжили воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомляється у телеграм каналі Верховної Ради України.

Відповідні законопроєкти № 15197 та № 15198 згідно з документами, особливий режим та мобілізація діятимуть щонайменше до початку серпня 2026. Новий термін починається з 4 травня 2026 року.

Рішення ухвалили на основі указів Президента, підписаних 27 квітня.

