В Україні ще на три місяці продовжили воєнний стан та мобілізацію
- Таміла Ксьонжик
14:45, 28 квітня, 2026
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.
Про це повідомляється у телеграм каналі Верховної Ради України.
Відповідні законопроєкти № 15197 та № 15198 згідно з документами, особливий режим та мобілізація діятимуть щонайменше до початку серпня 2026. Новий термін починається з 4 травня 2026 року.
Рішення ухвалили на основі указів Президента, підписаних 27 квітня.
