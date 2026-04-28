 Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до серпня 2026 року

В Україні ще на три місяці продовжили воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада України, фото Вікіпедії

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомляється у телеграм каналі Верховної Ради України.

Відповідні законопроєкти № 15197 та № 15198 згідно з документами, особливий режим та мобілізація діятимуть щонайменше до початку серпня 2026. Новий термін починається з 4 травня 2026 року.

Рішення ухвалили на основі указів Президента, підписаних 27 квітня.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.



Останні новини про: Верховна Рада

В Україні запровадять підготовку до нацспротиву для школярів і студентів
Нардепа від ОПЗЖ підозрюють у незаконному збагаченні: йдеться про ₴13 млн
Рада підтримала у першому читанні закон про податки з Bolt, Glovo та Airbnb
Читайте також:
новини
Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п’ять років «стояв десь у гаражі»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Юлія Лук’яненко
новини
У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу — до кінця року

Юлія Лук’яненко
новини
Дохід від ₴10 млн на рік: на Миколаївщині 656 великих бізнесменів

Світлана Іванченко
новини
У Південноукраїнську за рахунок бюджету оздоровлюватимуть ветеранів та військових у санаторіях

Юлія Лук’яненко
Рада підтримала у першому читанні закон про податки з Bolt, Glovo та Airbnb
Нардепа від ОПЗЖ підозрюють у незаконному збагаченні: йдеться про ₴13 млн
В Україні запровадять підготовку до нацспротиву для школярів і студентів

Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Загиблим у центрі Миколаєва виявився 19-річний юнак: поліція розслідує самогубство

2 години тому

Влада Вознесенська відзвітувала: дітей, які отруїлися у дитсадку, вже виписали з лікарні

Головне сьогодні