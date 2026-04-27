Дохід від ₴10 млн на рік: на Миколаївщині 656 великих бізнесменів

У Миколаївській області наразі працюють 656 підприємців, чиї компанії мають річний дохід понад десять мільйонів гривень та своєчасно подають фінансову звітність. Для порівняння, в Одеській області таких бізнесменів — 4431, а на Херсонщині — 451.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Географія бізнесменів в Україні 2026 року. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше великий бізнес зосереджений у Києві, там зареєстровані понад 16 тисяч таких підприємців. Далі йдуть: Дніпропетровська область (7204 бізнесмени) та Львівська область (5878). Разом ці три регіони формують близько 40% великого бізнесу країни.

Загалом в Україні близько 74 тисяч підприємців із таким рівнем доходу. Це приблизно п’ята частина від усіх власників компаній, які подали річну фінансову звітність.

Більшість працює у сегменті доходів від 10 до 100 мільйонів гривень — таких компаній 79%. Ще 19% мають оборот від 100 мільйонів гривень до одного мільярду гривень, і лише 2% підприємств належать до найбільших із доходом понад один мільярд гривень на рік.

Дохід компаній-учасників рейтингу 2026. року Інфографіка: Опендатабот

За даними аналітиків, «вхідний поріг» до сотні найбагатших бізнесменів України у 2025 році зріс до 9,96 мільярди гривень доходу компаній — це на 11% більше, ніж роком раніше. Щоб увійти до топ-1000, бізнес повинен генерувати щонайменше 1,5 мільярди гривень річного доходу.

Абсолютним лідером рейтингу залишається Рінат Ахметов — сумарний дохід його компаній перевищує 843 мільярди гривень. Друге та третє місця посідають Віталій Антонов і Андрій Веревський. До першої десятки також входять Юрій Косюк, Володимир Костельман, Олексій Порошенко та Дмитро Фірташ. Єдина жінка у топ-10 — Світлана Івахів із доходом компаній близько 46,9 мільярди гривень.

Топ-10 українських бізнесменів 2026 року. Скриншот: Опендатабот

Серед сотні найбагатших бізнесменів 69 власників бізнесу зареєстровані в Україні. Інші представляють Кіпр, США, Велику Британію, Швейцарію та низку інших країн.

